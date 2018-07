Donnie Rothach aig an Dannsa Mu Dheireadh

Dh'innis Runrig gum bi Donnie Rothach a' nochdadh aig na cuirmean mòra aca ann an Sruighlea an ath-mhìos.

Bidh na cuirmean mu dheireadh aig a' chòmhlan - air a bheil iad a' gabhail an Dannsa Mu Dheireadh - sa bhaile air an 17mh is 18mh den Lùnastal.

Bha Donnie na sheinneadair le Runrig fad 24 bliadhna mus do dh'fhàg e ann an 1997.

Bhon uairsin, tha e air grunn chlàran a chur a-mach e fhèin.

Tha Runrig a-nise air dearbhadh gun cluich Donnie is a chòmhlan aig na cuirmean.

Bha iad air innse mar-thà gum biodh Julie Fowlis cuideachd a' nochdadh.

Sònraichte

"Tha Runrig air a bhith cho cudromach dhomh thairis air iomadh bliadhna agus às dèidh dhomh a bhith ann aig an toiseach, tha e a' faireachdainn cho iomchaidh dhomh a bhith ann aig an deireadh", thuirt Donnie Rothach.

"'S e urram mòr a tha seo is tha mi air mo dhòigh gum bi mi ann.

"Tha mi a' faireachdainn ged a dh'fhàg mi Runrig, nach do chuir mi cùl riutha. Bidh e sònraichte dhomh a bhith ann aig soraidh slàn Runrig", thuirt e.

Thuirt Ruairidh Dòmhnallach bho Runrig gum bi e buileach sònraichte dhan chòmhlan gum bi Donnie Rothach is Julie Fowlis a' cluich aig na cuirmean.

Tha iad cuideachd air innse gu bheil àireamh bheag de thiceadan a bharrachd a-nis rim faighinn airson na cuirm Dihaoine.