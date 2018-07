Tha 25 bliadhna bho ghabh croitearan Asainte smachd air an fhearann aca.

B' iad a' chiad choimhearsnachd ann an Alba a rinn a leithid, agus thug iad eiseimpleir agus misneachd do choimhearsnachdan eile a bha airson an aon rud a dhèanamh.

Sa chiad aithris againn mu mar a thathas a' comharrachadh mar a fhuair na h-Asaintich sealbh air an oighreachd aca, seo Eileen NicDhòmhnaill.