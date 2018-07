Linn ùr aig Camanachd an Òbain

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Thog Camanachd an Òbain Cupa Comainn Cheiltich Ghlaschu

Thuirt Camanachd an Òbain gu bheil iad an dòchas gu bheil linn ùr a' tòiseachadh dhaibh is iad air Cupa Comann Ceilteach Ghlaschu a bhuannachadh.

Rinn iad a' chùis air Caol Bhòid 2-0 an Taigh an Uillt, Anndra MacCuthais leis an dà thadhal sa chiad leth.

Chrìochnaich Caol Bhòid le 11 air a' phàirc is Anndra King air a chur dheth san dàrna leth.

Thug seo gu ceann sreath iongantach aig Caol Bhòid is an Cupa Ceilteach air a bhith nan làmhan bho 2013.

'S e gàirdeachas a bh' ann dha sgioba an Òbain ge-tà, is seo a' chiad duais aca bho bhuannaich iad an Cupa Ceilteach fhèin an 2005.

Bha iad air sia cuairtean deireannach a chall bhon uairsin.

Thuirt MacCuthais às dèidh làimhe gu bheil iad air an dòigh an duais a bhuannachadh, is gu bheil iad ag amas a-nise cur ris.

Cothrom

Bidh an cothrom sin aca anns na seachdainean ri thighinn is iad gus Caol Bhòid a chluich a-rithist san iar-chuairt dheireannaich de Chupa MhicAmhlaidh air an 21mh den mhìos.

Tha fios a-nise cò bhios san iar-chuairt dheireannaich eile is Lòbhat is Ceann Loch Seile air adhartas a dhèanamh Disathairne.

Bha Lòbhat cus ro mhath dha Gleann Urchadain le buaidh 5-0 an Cill Taraglain.

Cha robh ach aon tadhal sa Chlachan Aillseach, Fionnlagh MacRath leis le 20 mionaid gus Ceann Loch Seile a chur troimhe an aghaidh Cheann a' Ghiuthsaich.

Faochadh do Sheile, nach robh air buannachadh san dà gheama mu dheireadh aca.

Briseadh-dùil

Chaidh dàrna sgioba an Eilein Sgitheanaich air adhart dhan iar-chuairt dheireannaich de Chupa Shrath Èireann le buaidh 3-1 air Loch Carrann, na tadhail a' tighinn bho Mhàrtainn Pringle, Ross Gòrdain is Sam Mac a' Phì.

Bidh na Sgitheanaich a-nise an aghaidh a' Ghearasdain, a shoirbhich 2-1 an aghaidh Ghleann Urchadain.

Bha briseadh-cridhe ann do Chamanachd Leòdhais an aghaidh Lòbhait ann an Lìog Tuath 2.

Chuir Dylan MacCullaich Lòbhat air thoiseach ach fhreagair Ally MacLaomain le cairteal na h-uaireach air fhàgail, is coltas ann gum faigheadh na Leòdhasaich puing air an robh iad airidh gus an do nochd Cameron Mac a' Mhaoilein le tadhal eile anns na diogan mu dheireadh.

Briseadh-dùil, ach comharra eile air cho math 's a tha na Leòdhasaich a' tighinn air adhart.