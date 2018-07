'S e deagh sheachdain a th'air a bhith ann do dh'fhoghlam Gàidhlig ann an Dùn Omhainn agus crìoch ga chur air an ionad sgoil-àraich aig Bun Sgoil Thaigh a' Chladaich.

Gu ruige seo cha robh sa bhaile ach cluba Gàidhlig do chloinn fo aois sgoile trì là san t-seachdain.

Bidh an t-ionad ùr, a dh'fhosgalas san Lùnasdal, comasach air 24 duine cloinne a ghabhail.

Tha tuilleadh aig Seonaidh MacCoinnich.