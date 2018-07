An t-Aonadh Eòrpach

Thuirt Seansalair na Gearmailt, Angela Merkel, gur e dùbhlan le in-imreachd an rud as motha 's dòcha a bheir buaidh air slighe na h-Eòrpa. Thuirt Ms Merkel, ann am Pàrlamaid na Gearmailt ro àrd-choinneimh an Aonaidh Eòrpaich anns a' Bhruiseil, gu bheil iad uile ag aontachadh gum feum in-imreachd mhì-laghail stad. Tha làn-dùil gum bi in-imreachd agus Brexit gu mòr anns na còmhraidhean anns a' Bhruiseil, le rabhadh bho Èirinn do Theresa May nach eil mòran ùine ann airson aonta leis an EU.

Neo-eisimeileachd

'S tha Pàrtaidh Nàiseanta na h-Alba ag iarraidh an dàrna referendum air neo-eisimeileachd, seach bhòt air aonta deireannach Bhrexit. Thuirt ceannard an SNP ann an Westminster, Iain Blackford, gum feum roghainn a bhith ann airson bhòt air neo-eisimeileachd ma 's e Brexit cruaidh a bhios ann.

Loganair

Tha dùil aig Loganair ri prothaid an ath-bhliadhna, ged a bha call faisg air £9m orra air a' bhliadhna ionmhais mu dheireadh. Tha a' chompanaidh, a tha a' ruith sheirbheisean adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean, a' cur coire gu ìre mhòir air farpais le Flybe air cuid de na seirbheisean an dèidh dhan aonta a bh' aca tighinn gu ceann.

Stagecoach

Bha call de chòrr is £85m air a' chompanaidh shiubhail Stagecoach. Chaill Stagecoach cùmhnant Riaghaltas na h-Rìoghachd Aonaichte airson loidhne-rèile a' chosta an ear aig toiseach na mìos seo.

Uàrd a' Chliseim

Tha teagamh ann mun phlana a th' aig Bòrd Slàinte nan Eilean Siar airson Uàrd a' Chliseim ann an Ospadal nan Eilean ann an Steòrnabhagh a dhùnadh, agus cùram sheann daoine air a bheil dementia agus trioblaidean inntinn eile a ghluasad dhan choimhearsnachd. Tha an àireamh euslainteach san uàrd sin ag èirigh, agus chuala coinneamh a' bhùird an-dè gum bi e doirbh dhaibh an uàrd a dhùnadh ro dheireadh na bliadhna mar a bha dùil.

Teine

Tha ceud saighdear a' cur taic a-nise ris na feachdan smàlaidh a th' air a bhith a' strì airson ceithir là ri teine mòr air Mòinteach Saddleworth faisg air Manchester. Chaidh an 4mh Battalion aig Rèiseamaid Rìoghail na h-Alba a dhèanamh cobhair air an t-Seirbheis Smàlaidh a thuirt gun robh cuideachadh a dhìth orra.