Brath èiginn fuadain ga fhoillseachadh

Image caption Bha maoir-chladaich agus iasgairean an sàs anns an iomairt theasairginn.

Dh'fhoillsich Poilea Alba teachdaireachd èiginn a chaidh gu na Maoir-Chladaich na bu thràithe air a' mhìos a tha iad a-nis den bheachd a bha fuadain.

Chaidh an teachdaireachd chun nam Maor-Cladaich seachdain Diluain a chaidh.

Chuirear brath-èiginn gu Maoir-Chladaich Obar Dheathain goirid ro shia uairean feasgar air an 18mh là den mhìos.

Chaidh a ràdh gun robh bàta le daoine air bòrd ann an trioblaid.

Chaidh trì bàtaichean teasairginn - à Dùn MhicDhuibh, Bucaidh agus bhon Bhruaich - agus heileacoptair mhaor-cladaich à Inbhir Nis a ghairm, agus ag obair cuide riutha, bha buidhnean teasgairginn air tìr agus bàtaichean iasgaich à Dùn MhicDhuibh.

Ach an dèidh dhaibh a bhith a' sgrùdadh fad còig uairean de thìde, cha deach sgeul fhaighinn air bàta.

Leis nach d' fhuair iad an còrr fiosachaidh mu bhàta a bha a dhìth, tha iad den bheachd gur e teachdaireachd mheallta a bh' ann.

Tha na Poilis an sàs sa chùis a-nis agus air an teachdaireachd fhoillseachadh.

Saoilidh tu gu bheil an neach ag ràdh: "Mayday, mayday, mayday. Silver Tide, Silver Tide. Three P.O.B. Abandon ship. Abandon. Off Tarlair."

Chuir na Poilis ìmpidh air duine sam bith a tha ag aithneachadh an duine a bha a' bruidhinn fios a chur thuca.

Thuirt na Maoir-Chladaich gu bheil iad a' làimhseachadh a h-uile brath èiginn mar gur e fear fìor a th' ann, agus thug iad rabhadh gun toireadh iad daoine a tha a' cur theachdaireachdan meallta thuca gu lagh.