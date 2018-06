Taisbeanadh mun chlò san Eilean Sgitheanach

Tha an clò-mòr air a bhith ainmeil air feadh an t-Saoghail airson cho fada agus gur dòcha gu bheil cuid air diochuimhneachadh nach ann a-mhàin ann an Leòdhas agus na Hearadh a b'àbhaist beairt fhigheadaireachd a bhith an gnìomh.

Mar chomharra air sin, tha taisbeanadh, Lamb To Loom, ga chumail ann an Taigh Sgìre Mhinginis san Eilean Sgitheanach fad na seachdain ag innse sgeulachd a' chlò air an eilean.

Tha an aithris seo aig Calum MacAmhlaidh.