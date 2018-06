Dràibhear a chaochail air ainmeachadh

Dh'ainmich Poilis Alba am fireannach a chaidh a mharbhadh san tubaist rathaid air an A835 air an deireadh-sheachdain.

B'esan Lachlann MacIlleDhuinn, aois 21, as an Eilean Dubh.

Thachair an tubaist eadar càr gorm Volkswagen Bora agus bhan gheal Peugeot Boxer mìle an iar air Tairbhidh mu 1825 Là na Sàbaid.

Bha Mgr MacIlleDhuinn, a bha a' dràibheadh a' chàir, a' faighinn leigheis ann an Ospadal an Ràthaig Mhòir an Inbhir Nis.

Ach chaochail e an-sin Diluain.

Chaidh boireannach, a bha cuideachd a' siubhal sa chàr, a thoirt dhan ospadal ach fhuair i às nas anmoiche.

Cha robh feum aig dràibhear a' bhana air leigheas ospadail.

Bha an rathad dùinte fad sia uairean a thìde.

Dh'iarr poilis fiosrachadh mun tubaist.