Bhana RBS ga tharraing à Barraigh

Tha Banca Rìoghail na h-Alba a' tarraing na seirbheis bancaireachd bhana aca ann am Barraigh gus an tig torradh an sgrùdaidh neo-eisimeilich a tha ga dhèanamh air planaichean meuran banca a dhùnadh.

Tha RBS an-dràsta a' gearradh na th' aca de mheuran banca air feadh na dùthcha.

Tha iad a' coireachadh mar a tha nas lugha de dhaoine a' cleachdadh nam meuran traidiseanta ri linn bancaireachd air-loidhne.

Ach dh'atharraich iad an co-dhùnadh rè ùine meur Bhàgh a' Chaisteil a dhùnadh, an dèidh ghearainnean làidir bhon choimhearsnachd.

O chionn beagan mhìosan thòisich RBS a' cur bhana bancaidh chun an eilein feuch am fàs daoine cleachdte ris.

Ach tha gearainnean air nochdadh nach robh am bhana ach a' toirt suas rùm luachmhor air a' bhàt-aiseig.

Dhearbh am banca Diciadain gun tèid ath-sgrùdadh air na tha an dàn don mheur ann am Bàgh a' Chaisteil - an aon bhanca a th' air fhàgail san eilean - fhoillseachadh san t-Sultain.

San eadar-ama, thuirt iad, tha iad air co-dhùnadh an t-seirbheis bhana a tharraing gus an tèid an t-ath-sgrùdadh sin a chrìochnachadh.

Tha iad ag ràdh gu bheil na h-uimhir de dh'adhbharan air cùlaibh a' cho-dhùnaidh seo, nam measg nach robh daoine ga chleachdadh, mar a bha rùm gann air a' bhàt-aiseig, agus mar a bha cuid de luchd-cleachdaidh a' nochdadh feirg don luchd-obrach sa bhana.