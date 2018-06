Caibineat na h-Alba

Chaidh naoinear mhinistearan ùra ainmeachadh, agus Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, a' cur crìche air atharrachadh anns an Riaghaltas aice. Chaidh ball an Eilein Sgitheanaich, Loch Abair is Bhàideanach, Ceit Fhoirbeis, ainmeachadh mar mhinistear airson Ionmhais Phoblaich agus na h-Eaconomaidh Didseataich. 'S i ball an Ruadh-Ghlinn an Glaschu, Claire Haughey, am ministear ùr airson Slàinte Inntinn. Fhuar ball Shiorrachd Obar Dheathain an Ear, Gillian Mhàrtainn, an dreuchd airson Foghlaim aig Àrd-Ìre. Agus 's e ball Provan ann an Glaschu, Ivan McKee, am ministear airson Malairt.

Compàirteachas Sìobhalta

Shoirbhich cùis-lagha le cupall nach eil airson pòsadh ach a tha ag iarraidh compàirteachais shìobhalta. Thug Rebecca Steinfield agus Teàrlach Keidan à Lunnainn a' chùis dhan Phrìomh Chùirt far an tuirt na britheamhan nach eil an casg a th' ann an-dràsta air compàirteachas sìobhalta eadar dithis le diofar ghnè idir a rèir lagh nan còirichean daonna.

An t-Iasgach

Dh'fhaodadh dùblachadh tighinn air gnìomhachas an iasgaich an Alba an dèidh Bhrexit, a rèir an eòlaiche an t-Oll. Iain Napier bho ionad mara an NAFC ann an Sealtainn. Tha esan a' togail air eisimpleir Innis Tìle, 's e ag ràdh gur iad bàtaichean na dùthcha sin fhèin a tha a' glacadh agus a' cur air tìr cha mhòr a h-uile dad den iasg sin.

Thomas Cook

Tha boireannach à Inbhir Nis a' toirt na companaidh Thomas Cook gu lagh. Tha Janet Alexander a' cumail a-mach gun do dh'fhalbh cuideigin leis an nighinn bhig aice, a tha còig bliadhna de dh'aois, nuair a bha i ann an cùram cluba cloinne air saor-làithean anns an Tuirc. Chaidh an nighean bheag fhaighinn mu leth-uair an dèidh sin an cuideachd srainnseir - boireannach a theich às an t-sealladh. Tha Janet Alexander a' fàgail air Thomas Cook nach tug iad feart air na thachair.

RBS

Chuir Banca Rìoghail na h-Alba, stad air a' bhana aca a bha a' dol gu ruige Barraigh, 's iad ag ràdh nach eil daoine a' cleachdadh na seirbheis, agus gu bheil e doirbh àite fhaighinn dhan bhana air a' bhàt-aiseig. Bheir RBS sùil aig deireadh na bliadhna air a' phlana aca airson an aon bhanca a th' ann am Barraigh, ann am Bàgh a' Chaisteil, a dhùnadh. Tha e coltach ma dhùnas am banca sin, gun cuir RBS am bhana air ais a Bharraigh.

Teine Mòr

Tha luchd-smàlaidh a' strì fhathast ri teine mòr air Mòinteach Saddleworth faisg air Manchester. Thàinig air feadhainn a tha a' fuireach ann an Stalybridge faisg air làimh an dachannan fhàgail, agus chaidh iarraidh air feadhainn eile uinneagan agus dorsan a chumail dùinte.

Seach-rathad Obar Dheathain

Dh'fhosgail a' chiad earrainn mhòr de sheach-rathad ùr Obar Dheathain an-diugh, fad ceithir mìle eadar Parkhill agus Black Dog. Bidh 28 mìle uile gu lèir sa phròiseact, a chosgas £745m. Tha na companaidhean a tha ag obair air an dòchas gum bi an rathad gu lèir fosgailte ro dheireadh an Fhoghair.