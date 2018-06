Image copyright virgin galactic

Tha Comhairle nan Eilean Siar a' smaoineachadh gu bheil iadsan ann an suidheachadh làidir airson port-fànais a bhith aca anns na h-eileanan.

Tha na h-Eileanan an Iar am measg nan sgìrean a tha a' farpais airson pròiseact port-fànais Bhreatainn a bhith stèidhichte ann.

Dh' fhoillsich a' chomhairle athaisg le measadh gu math mionaideach air an làraich a thagh iad ann an Uibhist a Tuath.

A rèir Cathraiche Comataidh an Leasachaidh Mhaireannaich aig a' chomhairle, Dòmhnall Crichton, thathar an dòchas gun tig mòran obraichean an cois seo.

Thathar den bheachd gur e roinn a tha seo a' leudaicheas anns na bliadhnaichean air thoiseach.

Tha an athaisg a' coimhead air dè cho freagarrach sa bhiodh an sgìre a tha iad air a thaghadh - a thaobh na h-àrainneachd gu sònraichte.

Thathar cuideachd a' beachdachadh air trì sgìrean eile ann an Alba airson a' phròiseact sa, ann Earra Ghàidheal, air taobh an iar thuath na Gàidhealtachd agus ann an Sealtainn.

