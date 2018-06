A' cumail smachd air àireamh nan cliabh

Thòisich Riaghaltas na h-Alba deuchainnean ann an trì àiteachan air a bhith a' cuibhreachadh an àireamh de chlèibh a dh'fhaodas iasgairean a chleachdadh airson giomaich, crùbagan agus muasgain-caola a ghlacadh.

Mairidh na deuchainnean dà bhliadhna, agus thèid co-dhùnadh an uairsin an tèid an sgeama a leudachadh air feadh Alba.

Tha iasgairean ag ràdh gun dèan seo iasgach nas seasmhaiche na tha e an-dràsta.

Seo Aonghas Dòmhnallach.