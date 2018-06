Bàsan air rathaidean na Gàidhealtachd

Image copyright BBC Sport

Chaochail fireannach aois 21 an dèidh tubaist air an A835 feasgar na Sàbaid.

Thachair an tubaist eadar càr gorm Volkswagen Bora agus bhan gheal Peugeot Boxer mìle an iar air Tairbhidh mu 1825 Là na Sàbainn.

Bha an duine, a bha a' dràibheadh a' chàir, a' faighinn leigheis ann an Ospadal an Ràthaig Mhòir an Inbhir Nis.

Ach chaochail e an-sin Diluain.

Chaidh boireannach, a bha cuideachd a' siubhal sa chàr, a thoirt dhan ospadal ach fhuair i às nas anmoiche.

Cha robh feum aig dràibhear a' bhana air leigheas ospadail.

Bha an rathad dùinte fad sia uairean a thìde.

Tubaist eile air an A862 faisg air A'Mhanachainn

Chaochail boireanach aois 75 an dèidh tubaist air an A862 faisg air a' Mhanachainn.

Thachair an tubaist mu 1625 Diluain.

Cha robh duine neo càr sam bith eile an-sàs anns an tubaist.

Thuirt Poilis Alba gu bheil iad a' smaoineachadh air teaghlaichean an dithis aig an àm dhuilich a tha seo.

Droch thubaist air an A835