Carragh-cuimhne dha Deirdre agus Naoise

Chaidh carragh-cuimhne fhoillseachadh anns na beanntan os cionn Loch Èite air an deireadh sheachdain, a' cuimhneachadh dithis charactaran ainmeal ann an eachdraidh Ghaidheil Èirinn is Alba.

Bha fionn-sgeul Deirdre agus Naoise gu h-araid gradhaichte do Evelyn NicDhòmhnaill a bha an còmhnaidh ann an Taigh an Uillt.

An uair a shiubhal I chuir an duine aice, Sam, roimhe carragh a thogail air Beinn Ghlas.

Bha Àrd Chonsal Poblachd na h-Eireann a' measg na h-aoighean Disathairne, agus lìtir aige bho Cheann Suidhe na dùthcha sin.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.