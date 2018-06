Thèid coinneamh èiginneach a chumail an ath Dhiluain a bhruidhinn air dè a tha an dàn do Mhargaidh Sprèidh Leòdhais agus na Hearadh.

Tha ceist air èiridh mu dè a thachras dhan ghoireas a tha air leth deatamach do chroitearan an eilein agus gainnead dhaoine deònach dreuchdan a' ghabhail os làimh agus cuid de bhuill air comataidh stiùiridh nam margaidh fhagail.

Tha tuilleadh aig Murray MacLeòid.