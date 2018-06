Chan eil ach aona sgioba à Leòdhas air fhàgail ann am farpais Cupa Amataireach na Gàidhealtachd.

Rinn an Taobh Siar an gnothaich air Loch Ness 2-1.

Chaill sgioba nan Lochan ri Abhach 3-2.

Chaill Athletic Steòrnabhaigh iad fhèin 2-1 ri Tom Aitinn.

Bidh an Taobh Siar a-nise a' cluiche Cunndainn anns a' chairteal chuairt dheireannach den fharpais.

Bidh an geama ann an Leòdhas air an 14 den Iuchair 2018.

S na geamannan eile dha na cairteal cuiartean deireannach, bidh Loch an Inbhir an aghaidh Pentland United, Abhach an aghaidh Lerwick Spurs agus bidh Baile Màiri a' cluiche Tom Aitinn.