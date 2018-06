Falaisgean sa cheann a thuath air mapaichean

Chaidh fiosrachadh bho shaidealan a chleachdadh gus falaisgean a thòisich ann am pàirtean de cheann a tuath Alba a chlàradh air mapaichean.

Tha Dualchas Nàdair na h-Alba air mapaichean fhoillseachadh a' sealtainn an cron a chaidh a dhèanamh ri linn nan teintean mòintich.

Tha teintean ann am Muile agus san Eilean Sgitheanach anns a' Ghiblean agus sa Chèitean a-measg na tha a' nochdadh air na mapaichean.

Tha an aimsir thioram bho chionn ghoirid a' ciallachadh gu bheil droch theintean mòintich air a bhith ann an Cataibh, Siorrachd Rois, Loch Aillse agus anns na h-Eileanan an Iar.

Thuirt SNH gu bheil iad am beachd na mapaichean ùrachadh as dèidh sgrùdaidh air fiosrachadh bho na saidealan.

Tha na h-ùghdarrasan air a bhith a' toirt rabhaidhean do luchd-turais is do dhaoine eile a bhith faiceallach a thaobh a bhith a'lasadh teine sam bith a-muigh air an dùthaich.