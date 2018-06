Aoidion gas faisg air Dòrnach

Image copyright BBC Sport Image caption Poilis na h-Alba

Dh'iarr na poilis air daoine baile Dhòrnach ann an Cataibh a sheachnadh agus gas ag aoidion an-sin an dèidh tubaist eadar tancair gas agus làraidh.

Thachair an tubaist air Rathad Evelix mu 0850m.

Thuirt na poilis gun deach fiosrachadh a thoirt do sgoiltean anns an sgìre agus do mhuinntir an àite.

Dh'innis iad gun tèid barrachd fiosrachaidh a thoirt seachad mar a thèid an là air adhart.