Ionad Turasachd ùr an Loch an Inbhir

Tha adhartas ga dhèanamh ann an Loch an Inbhir ionad turasachd ùr a stèidheachadh sa bhaile.

Dhùin Visitscotland an t-ionad aca sa bhaile ann an 2017 agus iad a' gluasad gu seirbheis air-loidhne.

Ach tha Urras Leasachaidh Asainte air a bhith a' ruith seirbheis san taigh-misein.

Tha daoine ag obair ann gu saor-thoileach.

An-uiridh, chaidh an t-seirbheis a stèidheachadh anns an taigh-misein.

Leasachaidhean

Tha iad a-nis fosgailte ceithir 4 uairean a thìde gach là 'son 6 là san t-seachdain.

Tha Oifigear Leasachaidh airson Urras Leasachaidh Asainte, Eòghann McLachlainn am measg an fheadhainn a tha an sàs sa phròiseact.

Tha Màiri Hinsley, a bha uair ag obair do VisitScotland, a' toirt taic dhan Urras agus a' toirt trèanaidh dhan luchd-obrach.

Tha iad a-nis an dòchas leasachaidhean a dhèanamh air an togalach agus ionad turasachd ceart agus bùth a chur ann a bhios fosgailte làn-thìde thairis air 7 mìosan dhen bhliadhna.

Tha iadsan a tha an-sàs ann ag ràdh gu bheil barrachd feum air a leithid a-nis na bha riamh roimhe agus uidhir de luchd-turais a' tadhal air an sgìre agus an NC500 a' tarraing mòran daoine dhan àite.