Slighe baidhseagail gu Eilean a' Cheò?

Bu chòir slighean sònraichte rothaireachd a thogail ri taobh chuid de rathaidean a tha fìor thrang le luchd-turais.

Sin a rèir aithisg ùir bhon bhuidhinn Transform Scotland.

Tha iad ag ràdh gun toireadh slìghe rothaireachd dhan Eilean Sgitheanach uallach far a' phrìomh rathaid dhan eilean, is gum biodh e na bu shàbhailte do luchd-baidhseagail.

Anns an aithisg aca, tha Transform Scotland a' togal air na buannachdan mòra a tha rothaireachd a' cur ri eaconomaidh na h-Alba.

Sàbhailteachd

A rèir nam figearan aca, tha rothaireach a' cur còrr is £300m ris an eaconamaidh gach bliadhna.

Tha iad ag ràdh gu bheil feum air leasachaidhean a chur an sàs.

Nam measg, thathar a' moladh slighean sònraichte do luchd-baighseagail ri taobh chuid de rathaidean a tha fìor thrang le luchd-turais.

Bhiodh seo cudromach a thaobh sàbhailteachd do luchd-baighseagail, tha iad ag ràdh, agus gus uallach a thoirt far chuid de rathaidean a tha fìor thrang le luchd-turais.

Am measg nan slighean ùra a thathar a' moladh, tha tè ùr tron Ghàidhealtachd gu ruige an Eilein Sgitheanaich, cho math ri leasachadh a dhèanamh air slighean a th' ann mar-thà.