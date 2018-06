Fios ga shireadh mu mhèirle an Inbhir Nis

Tha poilis ann an Inbhir Nis a' sireadh fiosrachaidh mu mhèirle aig dachaigh seann bhoireannaich sa bhaile.

Ghoid fireannach na ceudan notaichean bhon bhoireannach a tha còrr is 90 bliadhna de dh'aois.

Fhuair an duine a-steach am broinn dachaigh a' bhoireannaich air Rathad an Talchain ann an Inbhir Nis eadar 6:00f agus 6:30f Diardaoin.

Tha am fireannach mu chòig troighean agus ochd òirlich de dh'àirde, agus eadar 50-60 bliadhna de dh'aois.

Tha falt dorcha air agus bha briogais denim dhorcha agus geansaidh dorcha air.

Thuirt an t-Insp. Ailig Siosalach gur e eucoir uabhasach a bha seo an aghaidh seann bhoireannaich so-leònte.

"Chan urrainnear gabhail ris an dol a-mach seo agus tha an rannsachadh againn a' leantainn gus faighinn a-mach cò an duine a bha seo.

"Tha mi a' cur ìmpidh air duine sam bith a chunnaic am fireannach, neo càil sam bith amharasach san sgìre Diardaoin, fios a chur thugainn cho luath 's a ghabhas," thuirt e.

Ma tha fiosrachadh aig duine sam bith faodar fònadh gu Poileas Alba air 101 a' cleachdadh àireamh NN7499/18 neo fònadh gu Crimestoppers air 0800 555 111.