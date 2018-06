Chaidh tidsear fhastadh airson aonad Gàidhlig ùr - Bhun-Sgoil Bhun Easain anns an Ros Mhuileach.

Bha connspaid ann an-uiridh as-dèidh do Riaghaltas Bhreatainn bhìosa-obrach a dhiùltadh do thè à Canada air an deach an dreuchd a thabhainn.

Ach bidh ceathrar chloinne a-nis a' tòiseachadh san aonad ùr san Lùnastail le tidsear ùr. Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.