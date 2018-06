Tagradh Nèill Iain do Justin Trudeau

Rinn an craoladair Niall Iain Dòmhnallach tagradh do Phrìomhaire Chanada 's e a' sireadh taic airson faighinn dhachaigh.

Thàinig iomairt Mhgr Dhòmhnallaich iomradh tarsaing a' Chuan Shiar gu ceann an t-seachdainn a chaidh nuair a thàinig air am bàta aige fhàgail ann an droch fhairge.

Rinn am bàta-bathair Duitseach, an MV Dolfijngracht, cobhair air agus tha i sin a-nis air Quebec, Canada, a ruighinn.

Ach, chan eil bhiosa aig an iomaraiche airson faighinn dhan dùthaich.

Le sin chuir Mgr Dòmhnallach teachdaireachd gu Justin Trudeau 's e a' faighneachd dha an urrainn dha a chuideachadh.

Tha dragh air a' chraoladair cuideachd gun cuir an suidheachadh aige bacadh air criutha an MV Dolfijngracht.

B' e seo an treas oidhirp agus an oidhirp mu dheireadh aig Mgr Dòmhnallach, aois 44, iomradh leis fhèin eadar na Stàitean Aonaichte agus Alba.

Bha e air a dhol cairteal dhan t-slighe nuair a rinn suail milleadh air a' bhàta aige.

Fhuair e air fios a chur gu Maoir-chladaich na Rìoghachd Aonaichte agus sgaoil iadsan brath gu soithichean a bha faisg air làimh.

Às deidh mu dhà uair a thìde air rath-sàbhalaidh fhuair am bàta Dhuitsich thuige agus fhuair e air bòrd.