Cobhair air balach faisg air Beinn Nibheis

Image copyright MCA Image caption Am fear-unndais eiridinn, Scott Sharman, ga ìsleachadh chun a' bhalaich air an loidhne unndais.

B' fheudar cobhair a dhèanamh air balach, 16, a bha a' gabhail pàirt ann an dùbhlan Duais Dhiùc Dhùn Èideann faisg air Beinn Nibheis Diciadain.

Bha am balach am measg buidhne de mu 15 duine a bha a' coiseachd, agus chaidh a ghlacadh ann an clais aibhne.

Choisich ball eile den bhuidhinn còrr air uair de thìde mus d' fhuair iad siognail fòn-làimhe airson fios a chur air na seirbheisean èiginneach.

Cha deach aig Sgioba Teasairginn Loch Abair air faighinn chun an deugaire, ach shoirbhich le sgioba heileacoptair Mhaor-Cladaich Inbhir Nis a thogail a-mach às a' chlais.

"Suidheachadh cugallach"

Bha an deugaire air faighinn steigte ann an "suidheachadh cugallach" faisg air eas luath fhad 's a bha e a' feuchainn ri faighinn tarsainn na h-aibhne, a rèir nam Maor-Cladaich.

Thug e grunn oidhirpean a thoirt às, a' cleachdadh loidhne unndais 49m (160tr) de dh'fhaid mus d' fhuair an sgioba air am balach a thoirt gu sàbhailteachd.

"Rinn e gu math a bhith a' cumail a ghrèim ann an suidheachadh doirbh airson cha mhòr dà uair de thìde mus do ràinig sinne," thuirt am fear-unndais eiridinn Scott Sharman.

"Bha coltas air gur e faochadh mòr a bh' ann dha a bhith air talamh tròcair nuair a fhuair sinn a-mach e."

Thugadh am balach gu Ospadal a' Bhelford sa Ghearasdan, 's e air a lathadh leis an fhuachd.