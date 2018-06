Amas gus seirbheisean nas fheàrr a thabhann

Dh'innis Loganair do Chomhairle nan Eilean Siar gu bheil iad a' dol a cheannach phlèanaichean ùra airson seirbheisean nas fheàrr a thoirt seachad.

Tha a' chompanaidh cuideachd ag iarraidh faraidhean saora ADS a thoirt do luchd-gnothachais a-rithist agus tha iad airson 's gun tèid cìsean-laighe ann an Inbhir Nis a ghearradh.

Choinnich buill den Chomhairle ri Àrd-Stiùiriche Loganair, Jonathan Hinkles, ann an Steòrnabhagh Diciadain.

Tha còig plèanaichean Saab 2000 aig Loganair an-dràsta, ach ma bhriseas càil uaireannan bidh duilgheadasan aca pìosan ùra fhaighinn.

Tha iad an dùil 4 Embraer 145 fhaighinn a thèid nan àite sna mìosan ri teachd.

Dhearbh Loganair do CnES cuideachd gun robh iad an dùil mu 15 plèanaichean ATR 42 fhaighinn airson a dhol an àite nan 13 plèanaichean Saab 340 a th' aca an ceann beagan bhliadhnaichean.

Misneachd

Tha a h-uile càil a tha seo a' toirt misneachd do Chathraiche Comataidh Còmhdhail Comhairle nan Eilean Siar, Uisdean Robasdan.

"Tha ùrachadh eile ann an sin agus bidh iad gu math freagarrach airson seirbheisean dha na h-eileanan," thuirt e.

Thuirt Mgr Robasdan gun deach bruidhinn cuideachd air faraidhean saora ADS do luchd-gnothachais, comhairlichean agus am bòrd-slàinte agus gun do dh'innis Mgr Hinkles dhaibh gu bheil iad air a bhith ag argamaid le Ministear na Còmhdhail, Humza Yousaf, mu dheidhinn.

Dh'iarradh iad an aon seòrsa cothromachd 's a fhuair luchd-siubhail nam bàtaichean-aiseig nuair a thòisich faraidhean RET.

Tha CnES air an aon ràmh agus thuirt Mgr Robasdan gun obraicheadh iad còmhla ri Loganair airson feuchainn ri lùghdachadh fhaighinn ann am fàraidhean do ghnìomhachasan gu sònraichte.

Cìsean laighe

Thuirt Mgr Robasdan nach robh Loganair air adhartas a dhèanamh a thaobh a bhith a' faighinn lùghdachadh air na cìsean laighe a tha aca ri phàigheadh ann an Inbhir Nis.

Tha Loganair air a bhith a' gearain gur iad an aon chompanaidh adhair a dh'fheumas làn-phrìs a phàigheadh do Phuirt-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean Earranta (HIAL), 's gu bheil companaidhean leithid BA, KLM agus Flybe a' faighinn na h-uiread bhon phrìs.

Thuirt Mgr Robasdan gun robh iadsan mar chomhairle a' cur taic ri Loganair air a' chuspair seo.