Tha dùil ri là mòr ann an Àrd-eaglais an Òbain Diardaoin agus fear à Nigeria ga dhèanadh na shagart.

A thuilleadh air an Urramach Emmanuel Alagbaoso fhèin bidh an t-Urr Raghnall Caimbeul, à Beinn a' Bhaghla, cuideachd an lathair.

Chaidh esan a dhèanadh na dheacon sa Ròimh dìreach an t-seachdain sa chaidh.

Tha Andreas Wolff ag aithris às an Oban.