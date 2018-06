Dow a' fuireach an Inbhir Pheofharain

Image copyright SNS

Dh'innis Ross County gu bheil Ryan Dow air tighinn gu aonta gus fuireach leis a' chluba.

Thàinig Dow, 27, a dh'Inbhir Pheofharain an toiseach bho Dundee United ann an 2016.

Tha County air cùmhnantan ùra aontachadh le grunn chuicheadairean às dèidh dhaibh a dhol sìos bhon Phrìomh Lìog.

Thuirt iad gu bheil iad air an dòigh gu bheil Dow a' fuireach.

Bidh a' chiad gheama aig County den t-seusan ùr aig an taigh an aghaidh Eilginn Disathairne an 14mh den Iuchar an Cupa na Lìge.