Filmichean fònaichean làimhe

'S dòcha gu bheil beagan de dhroch chliù aig fònaichean làimhe na làitheansa - airson an ùine a tha daoine - gu h-àraidh daoine òga - orra am broinn an taighe seach a bhith a' dol a-mach.

Uill a-nis, tha am pròiseact 'Eglantine' san Eilean Sgitheanach a' brosnachadh dhaoine na fònaichean làimhe aca a chleachdadh gus filmichean a chlàradh san àrainneachd mun cuairt orra.

Chaidh Alasdair MacLeòid gu Caisteal Dhùn Bheagain far a bheilear air a bhith trang a' clàradh.