Chaidh taighean ùr - a' chiad gan leithid - a thaisbeanadh ann an Alanais Dimàirt.

Se taighean 'fit' a thathas a' gabhail orra agus tha teicneolas agus seansairean adhartach annta.

Se an t-amas gun cuidich iad seann daoine no daoine bochd no so-leònta a bhith a' fuireach aig an taigh.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris..