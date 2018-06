"'S e briseadh cridhe a th' ann"

Tha luchd-sgrùdaidh a' gealltainn gum faigh iad a-mach dè dìreach a dh'adhbhraich teine a rinn sgrios air Sgoil Ealain Ghlaschu.

Tha smàladairean fhathast aig an làraich is an teine, a thòisich Dihaoine, air milleadh mòr a dhèanamh.

Tha cuid de dh'eòlaichean air rabhadh a thoirt gum bi feum air na tha air fhàgail den togalach a leagail, is beachd ann gun cosgadh e còrr is £100m a thogail às ùr.

Bhathas a' dèanamh deiseil airson an togalach fhosgladh a-rithist às dèidh teine eile a bhuail air ann an 2014.

Tha Aonghas MacAonghais à Uibhist a Tuath na stiùriche air companaidh a rinn an togalach sàbhailte an turas a bha sin.