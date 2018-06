Maoin na plastaig

Tha maoin ùr ga stèidheachadh gus coimhearsnachdan a chuideachadh lùghdachadh a thoirt air na tha iad a' caitheamh de phlastaig.

Cuiridh Rùnaire na h-Àrainneachd, Roseanna Choineagan, an stòras air bhog gu h-oifigeil aig co-labhairt mu sgudal mara san Òban Diluain.

Ghlac an gnothach aire mhòran às dèidh dhan phrògram Blue Planet coimhead air an sgrios a tha plastaig a' dèanamh air uisgeachan na cruinne is air beathaichean mara.

Bidh £500,000 sa mhaoin ùir is cothrom aig buidhnean coimhearsnachd tagradh a dhèanamh airson taic.

Bidh aca ri tighinn air adhart le beachdan air mar a ghabhadh na tha iad a' cleachdadh de phlastaig a lùghdachadh.

Bidh a' cho-labhairt ann Diluain ann an Taigh-òsta Perle san Òban.