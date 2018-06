Tha fireannach, 17, fo chasaid às dèidh mar a chaidh briseadh a-steach do dh'Àrd-sgoil Inbhir Nis aig an deireadh-sheachdain.

Cha do dh'fhosgail an sgoil gu 10:30m Diluain 's obair glanaidh aig an luchd-obrach ri dhèanamh.

Tha dùil gun nochd an duine aig Cùirt an t-Siorraidh ann an Inbhir Nis a-rithist.