Niall Iain "taingeil a bhith beò"

Thuirt Niall Iain Dòmhnallach gu bheil e taingeil a bhith beò às dèidh mar a chaidh cobhair a dhèanamh air sa Chuan Shiar.

Thog soitheach bathair Duitseach Niall Iain anns a' mhadainn Dihaoine is stoirm air droch mhilleadh a dhèanamh air a' bhàta aige.

Dh'fhàg Niall Iain Norfolk, Virginia, air an 23mh den Chèitean is e ag amas air iomradh eadar na Stàitean Aonaichte agus Leòdhas.

Bha e trì seachdainean aig muir is air cha mhòr 900 mìle a dhèanamh is a h-uile coltas ann gun robh cùisean a' dol gu math, a dh'aindeoin stoirm san dàrna seachdain a rinn sgrios air stiùir a' bhàta.

Cobhair

Chaidh a chàradh le maoir-chladaich nan Stàitean Aonaichte is lean Niall Iain air.

Ach an turas seo bha an stoirm ro mhòr.

Às dèidh fìor dhroch shìde tron oidhche Diardaoin, chaidh Niall Iain a dh'fhaicinn an deach sgrios a dhèanamh air a' bhàta.

Dhòirt uisge an uairsin a-steach dhan chaban is thàinig air Niall Iain co-dhùnadh gum feumadh e am bàta fhàgail.

Thug e taing dhan bhàta Dhuitseach, M/S Dolfijngracht, a rinn cobhair air.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh Agallamh le Niall Iain Dòmhnallach.

"An-dràsta tha mi dìreach taingeil gu bheil mi beò is gu bheil mi air bòrd an Dolfijngracht a thàinig gam chuideachadh", thuirt Niall Iain.

"S e oidhche fhiadhaich a bh' ann is chan eil mi a' smaointinn gun robh cus roghainn agam às dèidh na thachair. Tha sin bho chionn là no dhà a-nise is tha e air buaidh mhòr a thoirt orm is tha mi fhathast rudeigin troimh-chèile nam cheann.

"Bha fios agam gun robh an stoirm gu bhith ann. Bha suail uabhasach ann is na tonnan air muin sin, bha e dìreach gam phronnadh cha mhòr fad na h-oidhche", thuirt e.

Tha a h-uile coltas ann a-nise gu bheil iomairt NY2SY seachad gu brath.

Deireadh na slighe

Dh'innis Niall Iain gu bheil ochd bliadhna ann bho chuir e roimhe an toiseach an iomairt a ghabhail os làimhe.

Thàinig air a leigeil seachad ann an 2014 is air a ghoirteachadh, is dh'fhàg an aimsir an-uiridh nach b'urrainn dha tòiseachadh air an t-slighe.

"An-dràsta tha mi dìreach 'son mo cheann fhaighinn ann an àite nas fheàrr is 's dòcha beagan cuideachaidh fhaighinn 'son faighinn seachad air na thachair.

"Ach tha mi a' smaointinn a-nise gu bheil an t-àm agamsa dh'fhaoite gluasad air adhart.

"Rinn mi na b'urrainn dhomh is uaireanan chan urrainn dhut mòran nas motha na sin a dhèanamh", thuirt e.