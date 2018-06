Sgrùdadh mu ionad Gàidhlig an Inbhir Nis

Image copyright Google Image caption Tha a' bhuidheann a' beachdachadh air dè cho freagarrach sa bhiodh Talla Cuimhneachaidh an Dr Mhic'IlleDhuibh ann an Inbhir Nis.

Thòisich rannsachadh feuch a bheil iarrtas ann an Inbhir Nis airson Ionad Gàidhlig is Culturail a stèidheachadh anns a' bhaile.

Thathar an-dràsta a' sireadh bheachdan bhon choimhearsnachd.

Thèid bruidhinn ri buidhnean leasachaidh a' chànain feuch de a' bheachd a th' acasan air ionad den t-seòrsa-sa airson prìomh bhaile na Gàidhealtachd.

Thathar a' coimhead ri togalach eachdraidheil ri taobh na h-aibhne mar làrach a dh'fhaodadh a bhith freagarrach.

Tha Talla Cuimhneachaidh an Dr Mhic'IlleDhuibh air a' mhargaidh an-dràsta.

Rannsachadh

'S iad Urras Dualchais Alba a tha air cùl an sgrùdaidh agus tha Iain Caimbeul a' toirt comhairle dhaibh air mar a bu chòir dhaibh sin a dhèanamh.

"Tha an togalach sin air a bhith air a' mhargaidh airson iomadach bliadhna a-nis agus tha mi a' smaoineachadh gu bheil prìs gu math àrd air aig an ìre seo.

"Ach, tha sinn sa chiad cheum, sa rannsachadh seo, mar gum biodh, airson faighinn a-mach a bheil iarrtas ann, agus ma tha iarrtas mòr ann tha daoine an uairsin a' dol gu an ath cheum agus a' bruidhinn ris na buidhnean maoineachaidh agus a lorg dòighean eile gus airgead a thogail, chan e a mhàin airson an togalach a cheannach, ach cuideachd airson sgeadachadh ceart a dhèanamh air agus dèanamh cinnteach gu bheil e freagarrach 'son na thathas an dòchas a bhios a' tachairt na bhroinn," thuirt Mgr Caimbeul.

Beachdan

Chaidh Impact Hub Inbhir Nis fhastadh airson an sgrùdaidh agus chuir iad ceisteachan air-loidhne a bhios fosgailte do dhuine sa bith a tha airson a lìonadh.

Thèid agallamhan a dhèanamh cuideachd le buidhnean ionadail agus coimhearsnachd a tha an sàs ann an leasachadh Gàidhlig faic dè a' bheachd a th'acasan mun chùis.

Thathas air a bhith a' beachdachadh air leithid a dh'ionad cultarail roimhe ach seo a' chiad turas a chaidh rannsachadh aig an ìre-sa a dhèanamh.

Am measg na thathas a' moladh a chur dhan ionad ùr - ma thèid e air adhart - tha cafe, bùth leabhraichean agus seòmraichean airson taisbeanaidhean, cuirmean, bùitean-obrach agus clasaichean Gàidhlig, a thuilleadh air àite far as urrainn do luchd-labhairt agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig a bhith a' coinneachadh ann an dòigh neo-fhoirmeil.