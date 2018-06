Creideas Coitchionn

Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' cumail a-mach gum bi luach an airgid air a' cheann thall ann an siostam ùr nan sochairean, an Creideas Coitchionn, agus gu sàbhail e £8bn a h-uile bliadhna. Tha seo an dèidh do dh'Oifis Nàiseanta an Sgrùdaidh a bhith a ràdh gu bheil coltas ann gun cosg an sgeama ùr barrachd na an t-seann sgeama agus gu bheil mòran dhaoine a' feitheamh fad mhìosan ri airgead air am bheil cruaidh fheum aca.

Sagart

Tha polais a' rannsachadh chasaidean a thog dithis bhoireannach a tha ag ràdh gun do rinn sagart Caitligeach èigneachadh orra nuair a bha iad òg. Dh'innis aon bhoireananch dhan BhBC gun do dh'èignich an t-Athair Gerry Nugent i eadar 30 - 40 tursan nuair a bha i mu thrì bliadhna deug de dh'aois. Dh'aidich an t-Athair Nugent, a chaochail ann an 2010, gu robh e ri càirdeas feiseil aig aon àm ri Angelika Kluk, a chaidh a mort ann an Glaschu ann an 2006. Dh'iarr an Eaglais Chaitligeach ann an Alba an leisgeul a ghabhail ach thuirt iad nach deach casaidean sam bith a thogail mu ionnsaighean drabasda air clann nuair a bha Gerry Nugent na shagart.

In-imirich

Tha ceannardan na Frainge agus na h-Eadailt a' coinneachadh an-diugh an dèidh eas-aonta mu in-imreachd. Tha an Fhraing air a bhith a' càineadh mar an dhiult riaghaltas ùr na h-Eadailt comraich do chorr 's 600 fògarrach air an deach comhair a dhèanamh 'sa Mhuir Mheadhan Thìreach.

Sgoiltean

Tha tè de bhuill na Gàidhealtachd ann am Pàrlmaid na h-Alba a' cumail a-mach gur ann aig Comhairle na Gàidhealtachd a tha feadhainn den toglaichean sgoile 's miosa ann an Alba, ged a tha a' Chomhairle air aon de na h-ùghdarrasan 's motha a fhuair de dh'airgead airson sgoiltean air an deich bliadhna mu dheireadh. Chaidh corr 's £50m a chosg air sgoiltean ùra a thogail agus corr 's £12m not air sgoiltean a chàradh. Ach tha Ceit Fhoirbeis, ball an Eilein Sgitheanaich, Bhaideanaich agus Loch Abair ag ràdh gu bheil, a dh'aindeoin sin, sgoiltean na Gàidhealtachd air an fheadhainn 's miosa ann an Alba agus gun do thadhail i fhèin air sgoiltean anns an Eilean Sgitheanach, Lochabair agus ann an Inbhir Pheofharain a tha ann am fìor dhroch staid. Cha d'thuirt Comhairle na Gàidhealtachd dad fhathast mu bheachd Cheit Fhoirbeis.

Earabol

Chaidh iarraidh 'son an dàrna turas air comhairlichean Gàidhealach cead a dhiulteadh do chùrsa golf ur 'sa Chùil faisg air Earabol ann an Cataibh. Bhiodh pairt den chùrsa air làraich ghlèidhte SSSI agus tha oifigich dhealbachaidh ag ràdh gun toireadh e droch bhuaidh air an àrainneachd. Bidh comhairlichean, a sheachainn co-dhunadh na bu tràithe air a' mhìos seo, a' beachdachadh air a' phlana a-rithist an ath-sheachdainn.