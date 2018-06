Gainnead thaigheadais ann am Barraigh

Image copyright Geograph/MJ Richardson Image caption Chaidh na taighean seo ann an Cuidhir ann am Barraigh a thogail le Comunn Taigheadas Bharraigh agus Bhatarsaigh.

Tha cion thaighean a' cur bacadh air daoine bho a bhith a' fuireach ann am Barraigh, tha muinntir an àite ag ràdh.

Coinnichidh an comhairliche Dòmhnall Manford agus comhairlichean coimhearsnachd Bharraigh is Bhatarsaigh ri Ministear an Taigheadais, Kevin Stiùbhart, anns an eilean Dihaoine.

Tha iad a' dèanamh dheth gu bheil co-dhiù 30 duine a' feitheamh ri taigh.

Ged a bhios obair a' tòiseachadh air sia taighean ùra a thogail dha Buidheann Taigheadas Innse Gall (HHP) a dh' aithghearr, thuirt Mgr Manford nach biodh siud gu leòr, agus gun robh e a' toirt ro fhada an leithid a dhèanamh.

Cumhachd

Dh'iarr Mgr Manford gum biodh barrachd chumhachd aca gu h-ionadail airson a' chùis a leasachadh.

"Tha adhartas ga dheanamh tòiseachadh air sia taighean a thogail.

"An ùine bho chaidh feadhainn a thogail roimhe agus an ùine mus tachair e a-rithst, as coltach a rèir nam planaichean, chan eil sin air leth freagarrach le a bhith a' toirt an eilein againn air adhart.

"Gu h-àraid nuair a choimheadas tu air an adhartas a rinn a' bhuidheann againn fhìn ann am Barraigh agus Bhatarsaigh san deich bliadhna ghoirid a bha i fhèin air bhonn," thuirt e.

Chaidh Comunn Taigheadas Bharraigh agus Bhatarsaigh an lùib HHP ann an 2006 cuide ri ceithir comuinn thaigheadais ionadal eile sna h-eileanan.

Duilgheadasan

Tha HHP a' gabhail ris gu bheil iarrtas mòr ann airson taighean agus nach deach dachaighean a thogail ann airson iomadach bliadhna.

A' bruidhinn air Aithris na Maidne air a' mhìos a chaidh, thuirt cathraichte HHP, Tormod MacLeòid, gu robh e cudromach gun dèanadh iad nas urra dhaibh airson dachaighean ùra a thogail.

Thuirt Mgr MacLeòid, ge-ta, gu bheil duilgheadasan air a bhith aca talamh fhaighinn airson taigheadais ùir agus gu robh pìos fearainn aca air a chomharrachadh roimhe ach nach d'fhuair iad aonta bhon fheadhainn leis an robh e leis gun robh e fhathast clàraichte mar talamh croitearachd.

Tha Mgr MacLeòid ag ràdh gun d'thàinig orra coiseachd air falbh bhon sgeama sin an dèidh ùine mhòr.

Deasbad

Thuirt Mgr Manford, ge-ta, gu robh cuid dhen bheachd nach robh miann làidir aig HHP an talamh fhaighinn.

"Chanadh gu leòr 's e gu bheil iad a' dol as a dhèidh ann an dòigh 's nach eil iad ga iarraidh a thaobh 's nach leigeadh iad a leas an uairsin an t-ionmhas a chosg anns an eilean airson nan taighean a chur ann, mar eisimpleir, 's urra dhaibh an uairsin - dìreach mar a tha iad air a ràdh riut - a' choire a chuir air na daoine agus air a' choimhearnsachd nach fhaigh iad am fearann.

"'S e, ma dh'fhaoidte, nach eil iad a' dol as a dhèidh cho math agus cho dòigheil san dòigh a dh'fhaodadh iad agus cha robh an duilgheasdas sin aig a' bhuidhinn a bha romhpa.

Dh'iarr Mhgr Manford gun deadh deasbad a chumail air dòighean gus barrachd chumhachd a thuilleadh gu Barraigh.

"Chan eil aon dreuchd ann am Barraigh, neo ann an Bhatarsaigh, agus mur am faigh sinn adhartas air a' chumhachd sin a thoirt dhan choimhearsnachd chan eil sinn a' dol a dhèanamh adhartais," thuirt e.

Tha HHP an dòchas gum bi na sia taighean ùra a tha iad a' togail san eilean deiseil ro dheireadh na bliadhna neo tràth an ath-bhliadhna.