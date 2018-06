Dhearbh Polais Alba gun do bhàsaich fireannach as deidh do heileacoptair tighinn a-nuas ann an Uibhist a' Tuath madainn Diciadain.

Tha rannsachadh air tòiseachadh mu na dh'adhbhraich an heileacoptair a thighinn sìos anns an uisge mu Loch Scadabhaigh.

Tha meur-sgrùdaidh nan tubaistean adhar a' dèanamh air an eilean.

Tha am fear-naidheachd againn, Murray Macleoid ann an Uibhist