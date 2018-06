Thòisich Fèis Bìdhe is Dibhe an Eilein Sgitheanaich 2018 ann am Port Rìgh, le fàilte ga chur air na companaidhean a tha air ùr-thighinn chun na Fèise am-bliadhna.

Leis a' chliù aig biadh an Eilein a' dol am meud, nochd cuid dragh gu bheil dìth taigh-spadaidh san àite a' cur bacadh air fàs na roinne.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.