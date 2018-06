Bu choir an uallach airson seirbhisean aiseig a thoirt don Phrìomh Mhinistear, seach e bhith aig Ministear na Còmhdhail.

Sin a thuirt Ceannard Comhairle nan Eilean Siar 's fearg air comhairlichean aig coinneamh an-diugh.

Thuirt iad nach eil Cal Mac no CMAL a toirt feart air iarrtasan no molaidhean, agus gu feum an Riaghaltas freagartan fhaighinn. Seo Aonghas Domhnallach