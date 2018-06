Brexit

Tha Bile Brexit a' tilleadh dhan dàrna là de dheasbad ann an Taigh nan Cumantan an dèidh buaireadh a-raoir. Tha Ceannard an SNP aig Westminster, Ian Blackford, ag iarraidh air Rùnaire na h-Alba, Dàibhidh Mundell, a dhreuchd fhàgail agus caothach air an SNP gur e cairteal na h-uaireach a fhuair an deasbad air buaidh Brexit air fèin-riaghladh. Chaidh a' mhòr-chuid den ùine sin seachad le dìreach aon duine a' bruidhinn. Thuirt Dàibhidh Mundell nach fhàg e an dreuchd agus gu robh làn dheasbad ann ron a seo air na cùisean sin.

Ìre na h-atmhorachd

Dh'fhuirich reit na h-atmhorachd, a rèir clàr an CPI, aig 2.4 % sa Chèitean. Sin an ìre as lugha bhon Mhàirt ann an 2017 ged a tha dùil ri àrdachadh a dh'aithghearr leis mar a tha prìs na h-ola ag èirigh.

Fianais

Cha tig tuilleadh air clann neo feadhainn a dh'fhulaing èigneachadh fianais a thoirt seachd ann an cùirt Albannach le dreach bhile a chaidh fhoillseachadh an-diugh. Ma thèid gabhail ris a' bhile bidh feadhainn a th' anns an t-suidheachadh sin a' clàradh fianais ro làimhe . Tha am bile cuideachd a' moladh riaghailtean ùra air dè seòrsa ceasnachadh a dh'fhaodas luchd-tagraidh a dhèanamh sa chùirt, agus tha mòran de luchd-tagraidh an aghaidh sin.

Fiosrachadh pearsanta

Tha a' chompanaidh Dixons Carphone a' rannsachadh dà chùis air a' bhliadhna a chaidh seachad a thug buaidh air fiosrachadh pearsanta mu mhillean agus dà cheud mìle duine. Bha ainmean agus seòlaidhean am measg an fhiosrachaidh air an deach sealbh fhaighinn ann an aon chùis. Agus thuirt a' chompanaidh, dham boin Currys PC World, gun robh tachartas eile ann far an deach feuchainn ri fiosrachadh a ghoid mu 6m càirt airgid. Chaidh càin de £400,000 air Dixons aig toiseach na bliadhna seo an dèidh tachartas den aon t-seòrsa ann an 2015.

Flu

Chaochail còrr 's an ceathramh cuid a bharrachd leis am flu ann an Alba air a' chiad thrì mìosan den bhliadhna seo na bh' ann aig an aon àm an-uiridh. Bha 331 bàs ann eadar am Faoilleach agus an Giblean am bliadhna an coimeas ri 72 aig an aon àm ann an 2017. 'S ann san Fhaoileach a bha an àireamh as motha dhiubh sin.

Coirea a Tuath

Tha dragh ann gu bheil na Staitean Aonaichte a' sgur den eacarsaich cogaidh le Coirea a Deas mar phàirt den aonta le Coirea a Tuath. Thuirt Iapan gu bheil an eacarsaich sin, còmhla ri feachdan Aimeireaganach stèidhichte anns an sgìre, a' cur gu mòr ri tèarainteachd.

Taighean-beaga

Chuir Comhairle na Gàidhealtachd màill air na planaichean 'son cha mhòr 30 de thaighean-beaga na sgìre a dhùnadh. Thèid dà mhìos eile a-nis a chur ris an ath-sgrùdadh an dèidh fios bho na coimhearsnachdan air an toireadh sin buaidh. Tha a' Chomhairle ag ràdh gum biodh iad a' sàbhaladh £300,000 a h-uile bliadhna leis na taighean-beaga a dhùnadh.