An còigeamh cuid de mhamalan ann an cunnart

Image copyright PA Image caption Tha atharrachadh na sìde agus stuthan ceimigeach am measg na tha a' toirt buaidh air mamalan Bhreatainn

Sheall rannsachadh ùr gu bheil an cat-fiadhaich agus an fheòrag-ruadh am measg nam mamalan a th' ann an cunnart a dhol à bith.

Tha 12 gnè de mhamal ann an cunnart uile gu lèir, a rèir an rannsachaidh aig Comann nam Mamalan agus Sasainn Nàdarra.

Thathas a' coireachadh atharrachadh na sìde, mar a tha stuthan ceimigeach gan cleachdadh agus tinneasan airson àireamhan nam beathaichean a lùghdachadh.

Thàinig lùghdachadh cuideachd air na th' ann de ghràineagan agus de dh'fhamhalan thairis air na 20 bliadhna a dh'fhalbh.

Àrdachadh

'S ann a thàinig àrdachadh ge-tà air cuid de ghnèthan eile, leithid an dobhran agus an taghan.

Tha barrachd dhiubh-san ann a-nis, agus iad cuideachd a' tighinn beò ann an àitichean eadar-dhealaichte.

Thuirt Cathraiche Chomann nam Mamalan, an t-Oll. Fiona Matthews, gu bheil an dùthaich ag atharrachadh gu mòr - le taighean ùra, rathaidean ùra agus dòighean àiteachais air atharrachadh - agus gun robh feum air an fhiosrachadh seo airson plana a dhèanamh airson fiadh-bheatha na dùthaich a ghlèidheadh.