Leasachadh uisge Uibhist a Tuath

Image copyright Uisge na h-Alba Image caption Thèid an siostam a thoirt às a chèile agus a thoirt a dh'Uibhist

Thèid siostam giollachd uisge ùr - a chaidh a thogail anns a' Bhlàr Dhubh - a thoirt às a chèile 's a thoirt a dh'Uibhist a Tuath.

Bidh sia conbhoidhean ann uile gu lèir, thairis air trì seachdainnean.

Falbhaidh a' chiad fhear Diluain 's fear eile Diardaoin an ath-sheachdain.

Gabhaidh iad slighe tro Inbhir Nis, taobh Loch Nis agus air an A87 dhan Eilean Sgitheanach.

Thèid an uidheamachd an uair sin a chur air an aiseag a Loch nam Madadh thairis air grunn sheòlaidhean.

Thuirt Uisge na h-Alba gu bheil iad ag aithneachadh gu bheil seo a' tachairt aig àm nuair a tha rathaidean is aiseagan trang, ach gun dèan iad nas urrainn dhaibh airson buaidh na h-obrach a lùghdachadh.

Tha dùil gum bi an siostam ùr deiseil ro dheireadh na bliadhna.