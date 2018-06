Slàinte ro Chosgais

Tha boireannach òg às an Eilean Sgitheanach ag ràdh gu bheil dragh oirre gum bi aice ris an eilean fhàgail mura faigh i an leigheas a tha a dhìth oirre agus i a' fulaing le Cystic Fibrosis.

Feumaidh Hannah NicDhiarmaid, a tha 23, a dhol gu Ospadal an Ràthaig Mhòir ann an Inbhir Nis gach dàrnach mìos, agus nas trice na sin ma thig galar oirre co-cheangailte ris an tinneas.

Tha i fhèin agus an teaghlach ag iarraidh gun tèid an droga Orkambi, nach eil ri fhaighinn anns an Rìoghachd Aonaichte an-dràsta, a thoirt seachad 's dùil gu bheil e dèanamh feum dhan an dàrna leth de dhaoine air a bheil Cystic Fibrosis. Seo Alasdair MacLeòid.