Thoisich an obair air rathad ceart a chur sìos gu carragh-cuimhne na h-Iolaire ann an Tolm an Leòdhas.

Nì seo nas fhasa e do dhuine sam bith faighinn gu bàrr na creige os cionn Biastan Thuilm, air an deach am bàta fodha.

Tha seo mar phàirt de dh'obair mhòr a tha ga dhèanamh mar deasachadh airson ceann là na tubaist, Là na Bliadhn' Ùire.

Tha Aonghas Dòmhnallach ag aithris.