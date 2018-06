Iain Latharna Caimbeul ga chuimhneachadh

Image copyright Sue Middleton/Geograph Image caption Cheannaich Iain Latharna Caimbeul an t-eilean ann an 1938

Thathas a' chomharrachadh 80 bliadhna bho cheannaich Iain Latharna Caimbeul Eilean Chanaigh.

B'e uachdaran a bh' ann a-mach às an t-sruth.

Cha b' e dualchas nan Gàidheal a chur an suarachas a bha fa-near dha, ach a bhrosnachadh.

'S i Fiona NicChoinnich Tasglannaiche Chanaigh.

"Bidh mise ag obair gach là ann an Taigh Chanaigh agus gach là bidh mise a' faighinn phuist-dealain agus gairmean air a' fòn a' faighneachd airson stuth bhon tasglann - 's dòcha pàipearan aig Iain Latharna neo òrain aig Mairead neo na clàraidhean 's na dealbhan gu h-àraidh."

"Tha mi a' smaoineachadh gur e sin an rud as cudromaiche mu dheidhinn Taigh Chanaigh - tha tasglann uabhasach sònraichte againn ..tha a h-uile càil againn.''

"'S e sàr urram a th' ann a bhith a' coimhead às dèidh an taighe agus a h-uile càil - chan e taigh-tasgaidh neo museum a th' ann idir - 's e dachaigh a th' ann 's tha am faireachdainn fhathast ann an sin .. tha mi fhathast a' faireachdainn gu bheil Iain agus Mairead ann - gu robh iad dìreach a' dol a-mach le cuairt le na coin 's gum bi iad a' tilleadh".

Bhàsaich Iain Latharna Caimbeul ann an 1996 agus 's ann le Urras Nàiseanta na h-Alba a tha an t-eilean an-diugh.

Tha Fiona NicCoinnich ag ràdh gum biodh e toilichte le mar a tha an t-eilean air tighinn air adhart.

"Tha e uabhasach math gu bheil daoine toilichte a bhith a' fuireach ann an seo agus a bhith a' dèanamh beatha air an eilean fhèin fhathast - 's e deagh fhaireachdadh a th' ann anns a' choimhearsnachd fhèin".