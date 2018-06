Càineadh air planaichean Stagecoach

Chaidh càineadh a dhèanamh air a' chompanaidh bhusaichean Stagecoach a tha am beachd seirbheisean eadar Inbhir Nis is Bàgh Gills ann an Gallaibh a ghearradh.

Tha aiseag aig a' chompanaidh Pentland Ferries a' seòladh à Bàgh Gills a dh'Arcaibh.

Tha Stagecoach a' moladh gun sguir an t-seirbheis 77 aca à Inbhir Nis ann an Cèis, seach a' bhith a' cumail air gu Bàgh Gills.

Tha Cathraiche Chala Bhàgh Gills, Bill Mowat, am measg na tha a' cur an aghaidh a' phlana.

Thuirt e gur e an t-slighe eadar Bàgh Gills is Arcaibh an tè as giorra a th' ann, is gum fàgadh am plana seo nach biodh cothrom aig uimhir de dhaoine oirre.

Thuirt e cuideachd gur e slaic a bhiodh ann air an t-seirbheis aiseig - aig Pentland Ferries - nach eil a' faighinn subsadaidh.

Thuirt Stagecoach gu bheil an àireamh de luchd-siubhail a tha a' dol air a' bhus gu Bàgh Gills air a dhol sìos, is gu bheil am fiosrachadh acasan a' sealltainn gur e Sgrabastair am port as fheàrr le luchd-siubhail bus a tha dol eadar Gallaibh is Arcaibh.

Tha ball Arcaibh aig Holyrood, Liam MacArtair, cuideachd mì-thoilichte mun phlana, is tha e ag iarraidh air Ministear na Còmhdhail is nan Eilean, Humza Yousaf, a dhol an sàs.