Coirea a Tuath

Thuirt an Ceann-Suidhe Trump gun do ghabh ceannard Choirea a Tuath, Kim Jong-un, aig a' choinneimh eadar iad ann an Singapore, ri pròiseas airson cur às dhan armachd niùclasach. Agus, ged a gheall Mgr Trump gun sguir nan Stàitean Aonaichte den eacarsaich airm san sgìre sin, thuirt e nach bi lùghdachadh sam bith ann an armachd neo feachdan Aimeirigeach ann an Coirea a Deas. Thuirt Mgr Trump cuideachd gu bheil e an dòchas tadhal air Coirea a Tuath.

Brexit

Tha dà là de dheasbad agus bhòtadh air reachdas Bhrexit a' tòiseachadh ann an Taigh nan Cummantan feasgar. Bidh buill a' deasbad nan atharrachaidhean a tha na Morairean ag iarraidh. Thuirt Ministear Bhrexit na h-Alba, Mìcheal Ruiseal, gum feum an reachdas atharrachadh airson aithne a thoirt do Phàrlamaid na h-Alba nach tug cead do Bhile Brexit.

Cosnaidhean

Tha an àireamh dhaoine a th' ann an obair ann am Breatainn aig an ìre as àirde a-riamh aig 32.3m. Tha na h-àireamhan bho Oifis nan Stàitistig Nàiseanta ag ràdh gun robh 38,000 duine nas lugha gun chosnadh eadar an Gearran agus an Giblean. Cha tàinig atharrachadh idir air na h-àireamhan ann an Alba aig 118,000 duine gun chosnadh.

Droch shlàinte

Tha a' mhòr chuid de dh' Albannaich den bheachd gur e ana-cheartas sòisealta as coireach ri droch shlàinte, a-rèir rannsachaidh. Thuirt dà thrian den 1,200 a ghabh pàirt anns an sgrùdadh gu bheil iad den bheachd gu bheil ceangal eadar bochdainn agus cion slàinte agus thuirt còrr is leth dhiubh sin gum biodh iad deònach tuilleadh chìsean a' phàigheadh airson cùisean a dhèanamh nas fheàrr.

Cystic Fibrosis

Tha dragh air tè òg às an Eilean Sgitheanach, air a bheil Cystic Fibrosis, gum feum i an t-eilean fhàgail mura faigh i an leigheas a tha a dhìth oirre. Tha Hannah NicDiarmaid a' cur taic ri iomairt 'son an druga Orkambi fhaighinn air an NHS. Bidh deasbad air an dearbh chuspair a tha sin ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh.

An Iolaire

Thòisich an obair air staran ùr a chur gu Carragh-Chuimhne tubaist an Iolaire aig Tuilm faisg air Steòrnabhagh. Bheir an t-slighe ùr cothrom do chiorramaich tadhal air an làraich. Tha dùil gun toir an obair, a chosgas mu £170,000, mu dhà mhìos.

An Tairbeart

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gun tòisich iad an-diugh fhèin a' cur nan loidhnichean buidhe air ais air na sràidean is rathaidean air an Tairbeart anns na Hearadh. Tha muinntir an Tairbeairt air a bhith a' gearain nach deach na loidhnichean buidhe a chur air ais an dèidh an rathad a thearradh agus gu bheil trioblaid air a bhith ann le daoine a' pairceadh far nach bu chòir dhaibh, gu h-àraidh aig amannan nuair a tha am baile trang le luchd-turais.