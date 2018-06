Còmhraidhean a' fàiligeadh aig Comhairle Mhoireibh

Image copyright Ryan Main Image caption Tha dùil a-nis gur e buill SNP a bhios a' riaghladh na Comhairle, le beag-chuid

Dh'fhailich air comhairlichean Tòraidheach ann am Moireibh co-bhanntachd a ruighinn a bha ag amas air an SNP a chumail a-mach à cumhachd.

Bha a' Chomhairle air a ruith le co-bhanntachd eadar na Tòraidhean agus na Neo-eisimeilich gus an do tharraing a' chuid bu mhotha den na buill Thòraidheach a-mach às bho chionn cola-deug.

Nì an SNP oidhirp air stiùir na Comhairle a ghabhail, le beag-chuid, aig coinneimh Diciadain.

Tha dùil a-nis gur e sin as coltaiche tachairt.

Thuirt an fheadhainn a tharraing a-mach às a' cho-bhanntachd gur e bliadhnaichean de ghearraidhean ann am maoineachadh na Comhairle a thug orra an ceum sin a ghabhail.