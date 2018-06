Àrd-choinneamh

Tha oifigich Aimeireaganach agus à Coirea a Tuath a' cumail chòmhraidhean ann an Singapore ron a' choinneimh a-màireach eadar an Ceann-suidhe Trump agus Kim Jong-un. Thuirt Mgr Trump gu bheil adhbhar dòchais ann ron a' choinneimh ach thuirt Ceann-suidhe Choirea a Deas, Moon Jae-in, gur dòcha nach eil iad ach aig toiseach slighe fhada.

Brexit

Nì Theresa May oidhirp an-diugh air buill Tòraidh a thoirt comhla ro sreath bhòtaichean cudromach air Brexit anns na Cumantan an t-seachdain seo. Tha am Bile 'son falbh as an Aonadh Eòrpach a' tilleadh dhan na Cumantan agus am Prìomhaire a' feuchainn ri cuir às dhan na h-atharrachaidhean a tha na Morairean a' moladh.

Poundworld

Tha a' chompanaidh bhùitean, Poundworld, a dol gu rianachd - rud a tha a' cur còrr 's còig mìle cosnadh ann an cunnart. Cha tàinig dad à còmhraidhean air an deireadh sheachdain ri buidhinn a bha a' beachdachadh air a' chompanaidh a cheannach. Tha 350 bùth aig Poundworld air feadh Bhreatainn.

Sgoiltean-àraich

Tha rannsachadh am measg còrr' s 200 sgoil-àraich phrìobhaideach ag ràdh gur e an treas cuid dhiubh a bhios air chomas na h-uairean an asgaidh, a tha Riaghaltas na h-Alba a' moladh, a thoirt seachad. Gheall an riaghaltas gum bi, ro 2020, an àireamh uairean an asgaidh do chloinn trì agus ceithir bliadhna de dh'aois, ag èirigh bho shia ceud gu còrr 's mìle agus ceud agus gum bi an Riaghaltas a' pàigheadh na cosgais airson sin. Tha Comann nan Sgoiltean-àraich Làitheil ag ràdh gu bheil cion airgid a' cur a' phoileasaidh sin ann an cunnart.

Gràin-cinnidh

Tha casaidean às ùr an aghaidh a' Phàrtaidh Làbaraich ann an Alba nach do rinn iad dad mu rannsachadh air gràin-cinnidh sa phàrtaidh. Tha Ministear na Còmhdhail, Humza Yousaf, a' cumail a-mach nach do thachair dad mun chàineadh cinnidh air-san na bu tràithe am bliadhna, nuair a chaidh comhairliche Làbarach a chasg bhon phàrtaidh 'son na thuirt e mu Islam agus Mgr Yousaf. Thuirt fear-labhairt Làbarach gu bheil an rannsachadh a' dol air adhart.

Fireannach a dhìth

Tha teaghlach a tha a' fuireach anns an Eilean Sgitheanach ag ràdh nach eil sgeul aca air am mac a th' air a bhith ag obair agus a' siubhal ann an Astràilia. Chuir Roy Buckner, a tha a' fuireach ann an Cùl nan Cnoc, faisg air Stafainn, fios air na polais agus e ag ràdh gu bheil còrr 's trì seachdainnean ann a-nis bho chuala e bho mhac, Daniel, a tha 28, mu dheireadh.