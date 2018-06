Cha mhòr 8000 aig Oban Live

Thàinig an fhèis-ciùil Oban Live gu crìch oidhche Shathairne 's i air cha mhòr 8000 duine a thàladh thairis air an dà là.

Bha na còmhlain Skippinish, Blazin' Fiddles agus Tide Lines am measg na ghabh chun àrd-ùrlar oidhche Haoine a thuilleadh air an t-seinneadair Kathleen Robasdan a ghlèidh an fharpais ionadail Oban Unsigned.

Bhathas a' dèanamh luaidh Disathairne air cuid de luchd-ciùil na sgìre a bhasaich bho chionn ghoirid leis an tachartas "Mic Earra-Ghàidheal".

'S e Iain Mac a' Ghobhainn a bha ga stiùireadh.

"Tha sinn air tòrr dhaoine a chall a bha uabhasach taiceil dhan na pròiseactan a bha seo - a bha an sàs ann le bhith a' seinn neo a bhith a' cluich neo rudan mar sin - so bha sinn a' smaoineachadh gum biodh tribute uabhasach math".

"Chaill sinn daoine coltach ri Murchadh MacLeòid a bha a' toirt taic mhòr dhan àite a tha seo - m' athair fhèin, chaill sinn Bernie Mac a' Ghobhainn 's bha esan daonnan a' seinn anns na taighean-seinnse 's rudan mar seo".

B' e seo an treas bliadhna dhen fhèis 's sheall sgrùdadh gu bheil buaidh mhòr aice air an eaconomaidh ionadail.

Thuirt Stiùiriche na Fèise, Daniel Gilleasbaig, gu bheil daoine a' fuireach anns an sgìre nas fhaide bho chaidh an fhèis a leudachadh gu dà là le buaidh aig an sin air leithid àitean-fuirich 's eile.